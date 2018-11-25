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Galatasaraylı Serdar Aziz'in Atiker Konyasporlu Skubic'e faul yaptığı gerekçesiyle verilen penaltı pozisyonunda özellikle Video Asistan Hakem (VAR) uygulaması büyük tartışmaya neden oldu. Doğrudan penaltı noktasına giden Göçek, VAR odasında ekrandan pozisyonu izleyen VAR hakemi Halis Özkahya ile diyaloğa girdi. Bu konuşma öncesinde topu üzerine atan Serdar Aziz'i kırmızı kartla ihraç eden Hüseyin Göçek, Özkahya'nın düşüncesini merak etti.