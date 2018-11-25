Galatasaraylı Serdar Aziz'in Atiker Konyasporlu Skubic'e faul yaptığı gerekçesiyle verilen penaltı pozisyonunda özellikle Video Asistan Hakem (VAR) uygulaması büyük tartışmaya neden oldu. Doğrudan penaltı noktasına giden Göçek, VAR odasında ekrandan pozisyonu izleyen VAR hakemi Halis Özkahya ile diyaloğa girdi. Bu konuşma öncesinde topu üzerine atan Serdar Aziz'i kırmızı kartla ihraç eden Hüseyin Göçek, Özkahya'nın düşüncesini merak etti.
Milliyet'in haberine göre ekrandan değişik pozisyonları izleyen Özkahya, orta hakeme "ekrandan seyretme" tavsiyesinde bulunmayıp, bir de kararı destekleyici yönde konuşma yapınca, hakem Göçek, VAR görüntüsünü izlemeye gerek duymadan penaltıyı kullandırdı.
SES KAYITLARI İÇİN IFAB İZNİ GEREKLİ
2 dakika 58 saniye süren bu diyaloğa rağmen, hakemlerin doğruyu bulamaması büyük tepki topladı. VAR sistemiyle ilgili her türlü karar, IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) tarafından alınıyor. Dolayısıyla bu ses kayıtlarının dışarı aktarılması da ancak IFAB'ın izniyle gerçekleşebiliyor.
"DEVAM ET HOCAM"
Sporx, Galatasaray - Konyaspor maçının 88. dakikasındaki "penaltı" kararı ile ilgili orta hakem Hüseyin Göçek ile VAR Halis Özkahya arasındaki diyalogları yayınlamıştı. Sporx'in haberine göre IFAB kurallarına göre VAR diyaloğlarını açıklama yetkisi bulunmayan MHK, daha önce bir kez "DEMO" yayını gerçekleştirdi.
MHK'nın gerçekleştirdiği "demo" yayının bir benzeri de Hollanda Ligi'nde oynanan Ajax - Feyenoord maçında yapıldı ve bu maçta yayınlanan diyaloglar resmi kayıtlar olarak değerlendirilmedi. Peki Türkiye'nin gündemine oturan Galatasaray - Konyaspor maçının 88. dakikasında Hüseyin Göçek ile VAR Halis Özkahya arasında nasıl bir diyalog geçti.
Maçın 88. dakikasında Serdar Aziz ile Skubic arasında yaşanan pozisyondan sonra penaltı noktasını gösteren Hüseyin Göçek, daha sonra VAR Halis Özkahya ile telsiz aracılığı ile görüştü. Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya arasındaki bu diyaloğların ardından VAR hakemi Halis Özkahya'nın penaltı kararını veren Hüseyin Göçek'i VAR'a davet etmediğini de ortaya çıkmış oldu.
HALİS ÖZKAHYA: Hocam ne gördün?
HÜSEYİN GÖÇEK: Serdar Aziz, hızlıca gelip baldırıyla rakibinin (Skubic) ayağının altına temas ediyor.
HALİS ÖZKAHYA: Bakıyorum hocam. (O sırada VAR ve AVAR farklı kamera görüntülerini incelendi)
HÜSEYİN GÖÇEK: Hızlı ve sert olduğu için rakibini bozuyor.
HALİS ÖZKAHYA: Tamam hocam, devam edebilirsin.
HÜSEYİN GÖÇEK: Tamam.
HALİS ÖZKAHYA: İhraçta ne var?
HÜSEYİN GÖÇEK: Karardan sonra topu sertçe üzerime attı.
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