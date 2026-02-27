Canlı
        Galatasaray'ın konuğu, Alanyaspor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın konuğu, Alanyaspor!

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Giriş: 27.02.2026 - 11:28
        Galatasaray'ın konuğu, Alanyaspor!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

        RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Süper Lig'de geride kalan 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı.

        Galatasaray, 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

        Ligin 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a yenilen "Cimbom" hem zirve yarışında yara aldı hem de moral kaybetti. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İstanbul'da 5-2 yendiği İtalyan temsilcisi Juventus'a deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırdı.

        Sarı-kırmızılı ekip, istediği performansı sergileyemese de turu geçerek morallendi. Galatasaray, taraftarı önünde Alanyaspor maçında iyi sonuç alarak iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.

        Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle 26 puan topladı. Turuncu-yeşilli ekip, 24. hafta öncesinde 26 puanla 10. sırada yer buldu.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da yapılan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

        LİGDE SON 30 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

        Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 24 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

        ABDÜLKERİM VE EREN SINIRDA

        Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, yarınki müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

        Cezalı duruma düşecek futbolcu, 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak.

        FİKSTÜRÜ DAHA DA ZORLAŞACAK

        Yoğun bir maç temposundan geçen Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

        2026 yılında 14 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, ortalama 3,5 günde bir karşılaşmada ter döktü. Yoğun süreçte Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda liderliğini koruyan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

        Sakatlıkları bulunan futbolcuların iyileşmesi, yapılan transferler ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden oyuncularının dönmesiyle geniş ve derinlikli bir kadroya ulaşan "Cimbom" zorlu periyottan mutlu çıkmayı başardı. Sıkışık fikstürü devam eden Galatasaray, Alanyaspor mücadelesiyle sezonun en kritik dönemecine girecek.

        Galatasaray, mart ayının sonlarında verilecek milli takım arasına kadar 6 resmi maça çıkacak. Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Okan Buruk'un öğrencileri, 3 Mart Salı günü aynı takımla deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacak.

        Ligin 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, 10 veya 11 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool ya da Tottenham takımlarından birini ağırlayacak. Ardından ligin 26. haftasında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Başakşehir'i konuk edecek "Cimbom" 17 veya 18 Mart'ta "Devler Ligi"nde çeyrek finalist olabilmek için rövanş maçında boy gösterecek.

        Galatasaray'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'unda Romanya ile karşılaşacak A Milli Takım'a daha fazla çalışma şansı vermek için 17-18-19 Mart'a çekilen 27. hafta maçı (Deplasmanda Göztepe ile) ise ertelenecek.

        Sarı-kırmızılılar, 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı'na kadarki 20 günlük süreçte 6 resmi müsabakaya çıkıp, ortalama 3,3 günde bir maç yapacak.

