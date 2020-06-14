Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşandı! Maçın ilk çeyreğinde acı içinde yerde kalan ve ambulansla hastaneye sevk edilen Uruguaylı'nın kaval kemiğinde kırık tespit edildi. Yaşanan bu acı olay akıllara geçen sezonu getirdi.

Galatasaray geçen sezon 32. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olmuş ve Emre Akbaba burada şanssız bir an yaşamıştı. Oyuna 62. dakikada giren Emre Akbaba'nın kısa süre sonra kaval kemiği kırılmış ve tam 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.