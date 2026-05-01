        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

        Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, kamp kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 16:35 Güncelleme:
        İşte G.Saray'ın Samsun kafilesi!

        Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

        Samsun'a giden kafilede sakatlığı bulunan Yaser Asprilla ile cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan Çakır yer almadı.

        Galatasaray'ın Samsunspor mücadelesi kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu