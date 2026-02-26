Galatasaray'ın son 16'daki muhtemel rakipleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u toplam 7-5'lik skorla mağlup eden Galatasaray, son 16 takım arasına adını yazdırdı. Sarı-kırmızılıların bu turdaki rakibi ise kura çekimi sonrası belli olacak. Peki; Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, 5-2'nin rövanşında deplasmanda Juventus'a normal süresi 3-0 mağlup oldu.
Uzatmalarda sarı-kırmızılılar Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye taşıdı ve toplamda 7-5'lik skorla İtalyan devini kupa dışına itti.
Son 16'ya yükselen temsilcimizin bu turdaki muhtemel rakipleri ise belli oldu...
RAKİP LIVERPOOL VEYA TOTTENHAM
Sarı-kırmızılıların son 16'daki rakipleri İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.
