        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın son 16'daki muhtemel rakipleri! Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın son 16'daki muhtemel rakipleri!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus'u toplam 7-5'lik skorla mağlup eden Galatasaray, son 16 takım arasına adını yazdırdı. Sarı-kırmızılıların bu turdaki rakibi ise kura çekimi sonrası belli olacak. Peki; Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, 5-2'nin rövanşında deplasmanda Juventus'a normal süresi 3-0 mağlup oldu.

        2

        Uzatmalarda sarı-kırmızılılar Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye taşıdı ve toplamda 7-5'lik skorla İtalyan devini kupa dışına itti.

        3

        Son 16'ya yükselen temsilcimizin bu turdaki muhtemel rakipleri ise belli oldu...

        4

        RAKİP LIVERPOOL VEYA TOTTENHAM

        Sarı-kırmızılıların son 16'daki rakipleri İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham olacak.

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.

