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Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer için hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda üç kritik bölge ön plana çıkıyor. Orta saha, forvet ve sol bek transferlerini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray harekete geçti. İşte Cimbom'un transfer gündemi...

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  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde gaza bastı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    8 Temmuz'daki Avusturya kampı öncesinde transferlerin bir kısmını yetiştirmek isteyen Sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    TRANSFERDE 3 BÖLGEYE ÖNCELİK

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde çıkacağı maç öncesi transferde 3 bölgeye öncelik verdi. Cim Bom’da ilk iş olarak orta saha, sol bek ve forvet takviyelerinin tamamlanması bekleniyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    İLK İSİM LEANDRO PAREDES

    Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi Arjantinli yıldız Leandro Paredes.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Yönetim, Paris Saint-Germain forması giyen Paredes'e bir an önce imza attırmak istiyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya geçtiğimiz günlerde Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    İmzanın 3 ya da 4 yıllık olacağı vurgulanırken, maaşa dair bir detay belirtilmedi.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Galatasaray'ın Paredes için Paris Saint-Germain'e ise 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği yazıldı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    SOL BEKE ANGELINO

    Galatasaray'ın sol bekteki hedefi RB Leipzig forması giyen Angelino.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    İspanyol oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray, Angelino'yu bonservisiyle vermek isteyen RB Leipzig'i ikna etmeye çalışacak. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Angelino ile işlerin yolunda gitmemesi durumunda ise Sassuolo ile görüşecek sarı-kırmızılılar, Brezilyalı sol bek Rogerio ile masaya oturacak. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken Sassuolo ile anlaşma zemini aranacak. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    EN KRİTİK BÖLGE: FORVET

    Galataray'da Icardi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesi, Gomis'in takımdan ayrılması ve Mostafa Mohamed'in Nantes'a satılması sonrası forvet bölgesinde kimse kalmadı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Sarı-kırmızılılarda kamp yaklaşırken, sadece kanattan ön tarafa devşirilen Barış Alper Yılmaz bu bölgenin oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    SÜRPRİZ GOLCÜ

    Galatasaray, forvet rotasyonunu güçlendirmek için rotasını İngiltere'ye çevirdi.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Daily Mail'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Premier League ekibi West Ham United'da forma giyen Michail Antonio'yu kadrosuna katmak istiyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan ve bu yaz takımdan ayrılmak isteyen Jamaikalı forvetin sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    8 senedir West Ham forması giyen 33 yaşındaki hücumcu, Premier League kariyerinde çıktığı 228 maçta 61 gol attı ve 36 asist yaptı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    IHEANACHO ZİRVESİ!

    Bir süre önce İngiltere'ye giden Erden Timur'un, santrforda görev yapan Kelechi Iheanacho için de temaslarda bulunacağı öne sürüldü. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Roma ve Beşiktaş'la birlikte bu transfer için harekete geçmiş durumda. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Haberlere göre küme düşen Leicester City'den ayrılmaya açık olan Iheanacho,  Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma katılma fikrini cazip bulabilir. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Leicester City ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek Nijeryalı oyuncuyu uygun bir bonservisle renklerine bağlamak istediği belirtildi. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    ICARDI'DE DURUM BELİRSİZ

    PSG'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da 24 maçta attığı 22 golle şampiyonluğun mimarı olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, transferde en büyük rakip Suudi Arabistan kulüpleri oldu.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Bir Suudi kulübünden bonuslar hariç yıllık net 25 milyon euro maaş teklifi alan 30 yaşındaki golcü, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için bu teklifi reddetmişti. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    JOVIC LİSTEDE

    Galatasaray, son olarak Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i listesine aldı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Sırp forvet, ikna edilmeye çalışılıyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Fiorentina kulübünün, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatma opsiyonu bulunuyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    İtalyan ekibinin opsiyonu kullanmaması durumunda Galatasaray'ın, girişimleri hızlandıracağı öğrenildi.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: 3 bölge için harekete geçildi!

    Luka Jovic, geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarda toplam 50 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 13 kez fileleri havalandırdı, 5 de gol pası verdi.

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