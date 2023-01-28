Bitexen Giresunspor maçından Dries Mertens, Leo Dubois, Milot Rashica ve Yunus Akgün'ün golleriyle üç puanla ayrılan sarı-kırmızılı takım, resmi karşılaşmalarda üst üste 13. galibiyetine ulaştı ve bu alandaki rekorunu egale etti.