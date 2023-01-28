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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'la karşılaşan lider Galatasaray, rakibini 3-0 yenerken birçok rekora da imza atıldı.

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  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Bitexen Giresunspor maçından Dries Mertens, Leo Dubois, Milot Rashica ve Yunus Akgün'ün golleriyle üç puanla ayrılan sarı-kırmızılı takım, resmi karşılaşmalarda üst üste 13. galibiyetine ulaştı ve bu alandaki rekorunu egale etti.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Süper Lig'de puanını 48'e çıkaran Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 10 maçı kazandı.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Bitexen Giresunspor'u yendi. 
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'a üstünlük sağladı.

     
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Sarı-kırmızılı takım, böylece Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda ulaştığı en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

     
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Galatasaray, daha önce 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Galatasaray, Bixeten Giresunspor'u yenerek aynı zamanda resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da geliştirdi.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    LİGDE İLK KEZ 10 GALİBİYET

    Galatasaray, Bitexen Giresunspor'u yenerek Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaştı.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. 
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu galibiyetle sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Buruk, resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Okan Buruk, aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    BURUK LİGDE TERİM'İ YAKALADI

    Okan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan sarı-kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i de yakaladı..
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Fatih Terim, Galatasaray ile ligde en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör unvanına sahip.

     
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de tecrübeli teknik adam yönetiminde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

    Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.
  • Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un rekor gecesi!

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