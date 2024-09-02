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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs İstanbul'a geldi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın yeni transferi Ismail Jakobs İstanbul'a geldi!

        Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli sol bek Ismail Jakobs, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:18 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:18
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        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
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        Derrick Köhn ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco'nun Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Jakobs, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

        Ismail Jakobs, bu sezon Monaco'nun Ligue 1'de oynadığı iki maçta da forma giydi.

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