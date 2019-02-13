Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, Portekiz basınına önemli açıklamalar yaptı. Transferiyle ilgili konuşan Marcao, sarı-kırmızılı formayı giymekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Portekiz'de yayın yapan Record'a konuşan Marcao, "Galatasaray'a kısa sürede uyum sağladım. Hemen forma giymeye başladığım için de mutluyum. Geldiğim günden bu yana yenilgi almadık, yalnızca bir maçta berabere kaldık. Bundan daha mutlu olamazdım" ifadelerini kullandı.

"TÜM KULVARLARDA ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Hedeflerle ilgili görüşlerini de dile getiren Marcao, "Kulübün hedefi ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de ilerlemek amacımız. Buraya gelirken kulübün bu hedeflerine hazırlıklıydım. Her maça kazanmak için çıkıyoruz, bu şekilde hazırlanıyoruz. Eğer mümkünse yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim'e de ayrı bir parantez açan Brezilyalı savunmacı ''Fatih Terim benim futbolumu beğeniyor ama bununla birlikte sık sık da uyarıyor. Daima futbolcunun gelişimini isteyen bir teknik adam. Bu hem benim için hem de diğer futbolcular için geçerli. Sürekli kendimi geliştirmemi istiyor'' dedi.