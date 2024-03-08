Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi saç rengini pembeye çevirdi

Sarı saçları ile ikonik hale gelen ve hem takım arkadaşları hem de bazı taraftarların saçlarını sarıya boyatmasına neden olan Mauro Icardi, tarz değiştirdi. Arjantinli golcü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saçlarını pembeye boyattı.

Sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan bir mesaj paylaşan ve eşi Wanda Nara ile fotoğrafını yayınlayan Icardi, "Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a, bana iki güzel prenses veren KADIN'a, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin pembeye boyattığı saçları ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.