Galatasaray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile salı günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye çalışıyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak.
Sarı kırmızılılar, Play off turu rövanşında oynayacağı Young Boys maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
Son maçta sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın durumu son antrenmanda netlik kazanacak.
Uruguaylı file bekçisinin oynayamaması durumunda Günay Güvenç görev yapacak.
Galatasaray'da savunmadaki eksikler de teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı mücadelede forma giyemeyecek.
Bu nedenle stoperde Victor Nelsson'un partnerinin Kaan Ayhan olması bekleniyor. Beklerde ise Elias Jelert ve Derrick Köhn yer alacak.
Orta sahanın merkezinde Gabriel Sara ve Lucas Torreira forma giyecek.
Kanatlarda Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsü arasında tercih yapılacak.