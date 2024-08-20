Galatasaray, İsviçre takımlarıyla 18. kez mücadele edecek

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, "Devler Ligi" elemelerine play-off turundan dahil oldu. Sarı Kırmızılılar, yarın Youngs Boys maçıyla birlikte İsviçre ekipleriyle 18. kez karşılaşmış olacak.

Fenerbahçe'nin üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille takımına elenmesinin ardından Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olarak kalan Galatasaray, ilk maçında yarın Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin başkenti Bern'deki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Young Boys karşısında tur için avantaj arayacak "Cimbom" İsviçre takımlarına karşı üstün performansıyla ön plana çıkıyor. REKLAM Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla 17 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 4 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 42 kez havalandırırken kalesinde 29 gol gördü.

YOUNG BOYS İLE RANDEVU Galatasaray ile Young Boys, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Daha önce İsviçre takımlarından Zürih (3), Sion (6), Neuchatel Xamax (2), Grasshoppers (2), St. Gallen (2) ve Bellinzona (2) ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'a ilk kez rakip olacak.

SAHASINDA MAÇ KAYBETMEDİ Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü. Deplasmandaki 8 müsabakada ise dörder galibiyet ve yenilgi yaşayan "Cimbom" attığı 16 gole karşılık 20 gol yedi. Tarafsız sahada yapılan tek maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

KURA İLE ELENDİ REKLAM Galatasaray, İsviçre takımlarıyla Avrupa kupalarındaki ilk eşleşmesinde ilginç bir şekilde elendi. Sarı-kırmızılı ekip, 1963-1964 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2. tur maçında Zürih ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşı sahasında 2-0 kazandı. Statü gereği tarafsız sahada üçüncü maç oynandı. Roma'daki karşılaşma 2-2 sona erince turu geçeni kura belirledi. Çekilen kura sonucunda Zürih tur atlarken, Galatasaray organizasyona veda etti.

UNUTULMAZ NEUCHATEL XAMAX MAÇLARI Galatasaray, unutulmaz Avrupa kupası maçlarından birini İsviçre temsilcisi Neuchatel Xamax ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Neuchatel Xamax ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maç 3-0 İsviçre temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. Tur şansını zora sokan teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray, sahasında zoru başardı ve 5-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. REKLAM Sarı-kırmızılıların Neuchatel Xamax maçları, Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

YOUNG BOYS, TÜRK TAKIMLARINA 1 KEZ RAKİP OLDU Young Boys, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla bir kez eşleşti. İsviçre ekibi, 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İsviçre'de yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Young Boys, adını play-off turuna yazdırdı.