Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Juventus mesaisine başladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Juventus mesaisine başladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Juventus mesaisine başladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve koşu, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman hazırlıklarını sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 12 Şubat 2026 (CHP Neden "Yemin Ettirmem" Dedi?)

        Meclis'te neden arbede oldu? Meclis'teki kavganın perde arkası? Özgür Özel'den Gürlek'e tepki. CHP neden "Yemin ettirmem" dedi? CHP'den 16 Belediye Başkanı istifa etti. CHP'de ayrılıklar kapıda mı? CHP'den kimler ayrılıyor? CHP'liler neden AK Parti'ye geçiyor? Gürlek ve Çiftçi nasıl atandı? Yeni Bak...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!