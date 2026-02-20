Canlı
        Galatasaray kafilesi Konya'da! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray kafilesi Konya'da!

        Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için geldiği kentte, az sayıda taraftarın coşkusuyla karşılandı.

        Giriş: 20.02.2026 - 20:05 Güncelleme: 20.02.2026 - 20:05
        Galatasaray, saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çavuş yapacak. Sarı- kırmızı kafile bugün özel uçakla geldiği Konya Havalimanı'nda az sayıda taraftarın coşkusuyla karşılandı. Taraftar teknik direktör Okan Buruk'a çiçek hediye etti ve fotoğraf çektirdi. Kafilenin kente gelişinin, iftar saatine denk gelmesi üzerine Okan Buruk, orucunu otobüste açtı. Sarı-kırmızılı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

