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Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray'ın farklı galibiyetini değerlendirdi

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  • Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları: Okan Buruk için de fırsat!

    UĞUR MELEKE: Galatasaray’ın Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yarıştığı 2014-15 sezonunun ilk bölümünde Yasin Öztekin ve Emre Çolak takımın as oyuncuları değillerdi. Türkiye Kupası’ndaki fırsatları iyi değerlendiren bu iki adam, o performanslarıyla Süper Lig’de de takımlarının ası olmuşlardı. Hatta Yasin son 2 ayda şampiyonluğun en kritik adamı konumuna gelmişti. 
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları: Okan Buruk için de fırsat!

    Üçüncü küme ekibi Kastamonu önünde sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcuların da amacı bu olmalı: Bu sezonun Yasin-Emre’si olmak. Zaten bu yıl Avrupa’da da yer almayan Galatasaray koçu Okan Buruk’un kadro zenginliği ve rekabet yaratabilmesi için Türkiye Kupası çok iyi bir fırsat.
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları: Okan Buruk için de fırsat!

    Dün Galatasaray’da bu fırsatı en iyi değerlendiren adam sahanın en hareketlisi Rashica idi. Özellikle üçüncü gol öncesi sağ taraftan verdiği yerden pas etkileyiciydi. Yabancı sınırı nedeniyle ligde 21 kişilik kadrolara giremeyen Mathias Ross da çok arzuluydu dün.
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları: Okan Buruk için de fırsat!

    Yine takımın iştah seviyesini artıranların arasında kaptan Gomis’i, Seferovic’i ve Berkan’ı da sayabiliriz. Özellikle 37 yaşındaki delikanlı Gomis’in skor 4-0’ken savunmaya yaptığı katkılar ders niteliğindeydi. Kerem, Barış ve Yunus gibi genç adamların çıkarabilecekleri çok ciddi dersler vardı Gomis’in performansından.
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları: Okan Buruk için de fırsat!

    SERKAN KORKMAZ: Avrupa arenasında ülkemizi temsil edemeyen sarı kırmızılılar için geniş ve kaliteli kadroyu rotasyon sokmak, taşlarla oynamak, bir türlü mümkün olmuyordu. Kastamonu karşısında farka giden bazı isimler, sergiledikleri performansla Okan hocanın elini güçlendirdi. 
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları: Okan Buruk için de fırsat!

    Berkan, Rashica ve Gomis bu hafta sonu ilk 11 çıksa kimse şaşırmaz. Sergio Oliveira'yı da konuşmalıyız. Oliveira, "takımın en anahtar ismi" olarak anılmak hatta saha içi liderliği için "en güçlü aday" olduğunu haykırdı adeta. Az gol attığı için hocasını hedef tahtasına koyan takım, dünkü farklı galibiyetle taraftarına umut aşıladı. Turu geçmekten çok daha fazlasını elde etti Okan hoca. 
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları: Okan Buruk için de fırsat!

    Gecenin sayılamayacak kadar çok kârlı çıkan isimlerinin başında kuşkusuz Buruk geliyor. İşi çok zor. Hatta daha yeni başlıyor. Bir çırpıda vazgeçilemeyecek kadar kıymetli olduğunu ispatlayan Okan Buruk, transfer komitesinin 11'ine mahkum olmamalı. 
  • Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları: Okan Buruk için de fırsat!

    İşler kötü giderse bedeli ilk ödeyecek isim o olsun isteniyor ancak şu bilinsin ki; ne ekibine müdahale edilmesi, ne de her fırsatta üzerine çöken sosyal medya tsunamisi genç ve başarılı teknik adamı yıldırmaya şu an için yeterli değil. Bakalım dün geceki galibiyeti yepyeni bir başlangıca dönüştürmeyi başarabilecek mi?

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