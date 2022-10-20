Galatasaray - Kastamonuspor maçının yazar yorumları

İşler kötü giderse bedeli ilk ödeyecek isim o olsun isteniyor ancak şu bilinsin ki; ne ekibine müdahale edilmesi, ne de her fırsatta üzerine çöken sosyal medya tsunamisi genç ve başarılı teknik adamı yıldırmaya şu an için yeterli değil. Bakalım dün geceki galibiyeti yepyeni bir başlangıca dönüştürmeyi başarabilecek mi?