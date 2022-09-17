Galatasaray - Konyaspor maçının yazar yorumları

Çünkü iki takım oyuncuları da yalnız futbol oynamaya gayret ettiler. Ama hakem oyunun içine girdi, futbolcuların oyun alanını kapattı. Hakem kalitesi olmadığı için gelecek tehlikeyi göremedi ve oyun sille tokat kavgaya dönüştü. Maalesef işte Türk hakemliği bu kadar. Normal giden maça hakim olamazsan bu tarz kavgalar çıkar. Sonra da sarı, kırmızı kartlarla düzeltmeye kalkarsın ama iş işten geçmiştir.