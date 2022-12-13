2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden Galatasaray, 4. hazırlık maçında bu kez Lazio ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen sarı kırmızılılar, lige dönüştü de formunu sürdürmek istiyor. İşte, Galatasaray Lazio maçına dair detaylar...