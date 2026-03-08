Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Guillermo Cuadra olurken, AVAR görevini Valentin Gomez üstlenecek.
G.SARAY'IN 3 MAÇINI YÖNETTİ
Sarı-kırmızılı takım, daha önce İspanyol hakemin yönettiği 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve sahadan galibiyetle ayrılamadı.
2018-2019: Galatasaray 1-2 Benfica (Avrupa Ligi)
2021-2022: Randers 1-1 Galatasaray (Avrupa Ligi Elemeleri)
2024-2025: Ajax 2-1 Galatasaray (Avrupa Ligi)
