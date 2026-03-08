Canlı
        Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu: Jesus Gil Manzano - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği açıklandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 12:55
        Galatasaray maçına İspanyol hakem!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

        Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Guillermo Cuadra olurken, AVAR görevini Valentin Gomez üstlenecek.

        G.SARAY'IN 3 MAÇINI YÖNETTİ

        Sarı-kırmızılı takım, daha önce İspanyol hakemin yönettiği 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve sahadan galibiyetle ayrılamadı.

        2018-2019: Galatasaray 1-2 Benfica (Avrupa Ligi)

        2021-2022: Randers 1-1 Galatasaray (Avrupa Ligi Elemeleri)

        2024-2025: Ajax 2-1 Galatasaray (Avrupa Ligi)

