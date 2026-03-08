UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Guillermo Cuadra olurken, AVAR görevini Valentin Gomez üstlenecek.

G.SARAY'IN 3 MAÇINI YÖNETTİ

Sarı-kırmızılı takım, daha önce İspanyol hakemin yönettiği 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve sahadan galibiyetle ayrılamadı.

2018-2019: Galatasaray 1-2 Benfica (Avrupa Ligi)

2021-2022: Randers 1-1 Galatasaray (Avrupa Ligi Elemeleri)

2024-2025: Ajax 2-1 Galatasaray (Avrupa Ligi)