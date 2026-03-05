Canlı
        Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışta!

        Galatasaray-Liverpool maçının öncelikli biletleri satışta!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiltere ekibi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmanın öncelikli biletlerini satışa sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:55
        Liverpool maçının öncelikli biletleri satışta!

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edeceği mücadelenin öncelikli biletleri satışa çıktı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

        Biletlerin genel satışı ise yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için başlayacak. Futbolseverler, biletleri passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden alabilecek.

        Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

        Premium: 50 bin lira

        Delux: 48 bin lira

        Lux: 46 bin lira

        Classic: 44 bin lira

        1. Kategori: 30 bin lira

        2. Kategori: 27 bin 500 lira

        3. Kategori: 25 bin lira

        4. Kategori: 22 bin 500 lira

        5. Kategori: 21 bin lira

        6. Kategori: 18 bin lira

        7. Kategori: 17 bin lira

        8. Kategori: 12 bin lira

        9. Kategori: 10 bin lira

        10. Kategori: 2 bin 700 lira

        11. Kategori: 2 bin 300 lira

