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Galatasaray Lokomotiv maçı hangi kanaldane zaman, saat kaçta? GS L. Moskova maçı hangi kanalda?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon D Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlayacak. Aslan bu maçla beraber iç sahadaki 53. maçına çıkacak. Galatasaray'ın bu maçtan nasıl bir skorla ayrılacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Eylül 2018 Pazar, 17:56:59 | Güncelleme:

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?. Avrupa kupalarında çıktığı son 7 müsabakada galibiyet göremeyen sarı-kırmızılı takım, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 53. iç saha maçı olacak.  Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.  Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 

GALATASARAY  LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk grup maçı için 18 Eylül 2018'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak. 22.00'da başlayacak maçın yayıncısı henüz belli olmadı.

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçı Gianluca Rocchi yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rusya'nın LokomotivMoskova ekibi ile yapacağı D Grubu ilk hafta maçını İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Rocchi'nin yardımcıları Mauro Tonolini ve Filippo Meli olacak.

Luca Banti ile Massimiliano Irrati'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Passeri üstlenecek.

GALATASARAY, AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 18 Eylül Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlanmaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında.

Avrupa kupalarında çıktığı son 7 müsabakada galibiyet göremeyen sarı-kırmızılı takım, son 18 karşılaşmasında ise sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında kötü istatistiklere imza attı.

SON 18 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 18 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı.

Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 7 maçından da galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR, GOL YOLLARINDA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekibin 18 maçlık bu süreçte savunma ve hücumdaki başarısız istatistikleri dikkati çekiyor.

Galatasaray takımı, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında kalesinde 39 gol görürken, rakip ağları sadece 14 kez havalandırabildi.

Bu dönemde sarı-kırmızılı takımın, maç başına gol yeme ortalaması 2,16 olurken, gol atma ortalaması ise 0,77'de kaldı.

AVRUPA KUPALARINDA SON 18 MAÇ

Galatasaray takımının Avrupa kupalarında oynadığı son 18 müsabaka ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Tur

Rakip

 Sonuç
2013-14 Şampiyonlar Ligi Son 16 Chelsea 1 - 1
    Son 16 Chelsea 0 - 2 (D)
2014-15 Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 1 - 1
    Grup Arsenal 1 - 4 (D)
    Grup Borussia Dortmund 0 - 4
    Grup Borussia Dortmund 1 - 4 (D)
    Grup Anderlecht 0 - 2 (D)
    Grup Arsenal 1 - 4
2015-16 Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2
    Grup Astana 2 - 2 (D)
   

Grup

 Benfica 2 - 1
    Grup Benfica 1 - 2 (D)
    Grup Atletico Madrid 0 - 2 (D)
    Grup Astana 1 - 1
  UEFA Avrupa Ligi Son 32 Lazio 1 - 1
    Son 32 Lazio 1 - 3 (D)
2016-17 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Östersunds 0 - 2 (D)
    2. Ön Eleme Östersunds 1 - 1
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