Galatasaray maçı sonrası büyük sürpriz: Hakim Ziyech taraftarların arasından çıktı!
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını elde etti. Karşılaşmanın sonunda ise Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir sürpriz yaşadı. Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech kale arkası tribününden çıkarak taraftara üçlü çektirdi
Giriş: 20.08.2023 - 00:32
1
Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında alan Galatasaray'da maç sonu büyük bir sürpriz yaşandı.
2
Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla 3'lü çektirdi.
3
Faslı yıldız, UltrAslan'ın bulunduğu tribünde taraftarlarla futbolculara 3'lü çektirdi.
4
Faslı yıldız daha sonra sahaya girerek taraftarları coşturdu.
5
6
7
8
9