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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray maçı sonrası büyük sürpriz: Hakim Ziyech taraftarların arasından çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray maçı sonrası büyük sürpriz: Hakim Ziyech taraftarların arasından çıktı!

        Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını elde etti. Karşılaşmanın sonunda ise Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir sürpriz yaşadı. Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech kale arkası tribününden çıkarak taraftara üçlü çektirdi

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        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 00:32
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        Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında alan Galatasaray'da maç sonu büyük bir sürpriz yaşandı.

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        Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının ardından sarı kırmızılı takımın taraftarlarıyla 3'lü çektirdi.

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        Faslı yıldız, UltrAslan'ın bulunduğu tribünde taraftarlarla futbolculara 3'lü çektirdi.

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        Faslı yıldız daha sonra sahaya girerek taraftarları coşturdu.

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