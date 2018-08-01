Spor Toto Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu olan Galatasaray, transferde genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor'un 16 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin'i transfer ettikten sonra bugün iki genç futbolcuyu daha transfer etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in 2000 doğumlu futbolcusu Mirza Cihan'ı transfer eden Galatasaray, U17 Milli Takımı'yla FIFA U17 Dünya Kupası'nda da boy gösteren Malik Karaahmet'i transfer etti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

MALİK KARAAHMET KİMDİR?

18 Ocak 2000 doğumlu olan Malik, Almanya ekiplerinden Karlsruhe'de forma giyiyordu. Türkiye'nin U15, U16, U17 yaş gruplarında toplamda 26 maçta forma giyen Malik, 12 gol kaydetmişti. Malik U18 Milli Takımı'yla da Karadağ karşısında iki özel mücadelede forma giydi.

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