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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray, Manchester United maçına hazır! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Manchester United maçına hazır!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın İngiliz temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:01
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        Galatasaray, Manchester United maçına hazır!
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        Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın İngiliz temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United müsabakasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

        Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez antrenmana katılmadı.

        Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor müsabakasında kadroya alınmayan Abdülkerim Bardakcı ise sahaya çıkarak kendini denedi. Abdülkerim'in Manchester United'a karşı oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

        Çalışmayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

        Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarını tamamladı. RAMS Park'ta yarın yapılacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

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