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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray MCT Technic'te Vladimir Micov ile yollar ayrıldı

        Galatasaray MCT Technic'te Vladimir Micov ile yollar ayrıldı

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör Vladimir Micov ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        G.Saray'da ayrılık açıklandı!

        Galatasaray MCT Technic, sportif direktör Vladimir Micov'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile sportif direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir. Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." denildi.

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