Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da özellikle ikinci yarıda sergilenen mücadele başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere camianın beğenisini topladı. Önemli eksiklere ve maçta geriye düşmesine rağmen 1 puanı kurtaran sarı-kırmızılılar, bu sezon son dakikalarda yaşadığı şanssızlıkları da tersine çevirmeyi başardı.

SON BÖLÜMDE 5 PUANDAN OLDU

Bu sezon maçların son bölümünde yediği gollerden çok çeken Cimbom, son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçında 1-0 öndeyken 90+2'de Diatta'nın şutuna engel olamamış ve Avrupa'ya da havlu atmıştı. Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada "Bu sene de böyle bir moda geçiriyoruz, son dakikada yeme modası" sözleriyle durumu özetlerken sarı-kırmızılılar, ligde son dakikalarda kalesinde gördüğü goller nedeniyle 5 puandan olmuştu.

TRABZON'DA TERSİNE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılar, bu kötü kaderini ise Trabzon deplasmanında tersine döndürdü. Sörloth'un 51. dakikada attığı golle geriye düşen sarı-kırmızılılar, pes etmezken Nagatomo'nun 90+1. dakikada kaydettiği golle 1 puanı kurtardı. Aslan bu sonuçla Fırtına'nın puan farkını açmasına engel olurken son dakikalardaki şanssızlığını da tersine çevirdi.

ASLAN'IN SON DAKİKALARDA YAKAN GOLLER

Denizlispor - Galatasaray: 2-0 (90+' Hugo Rodallega)

Galatasaray - Konyaspor: 1-1 (90+2' Jens Jonsson)

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1-1 (89' Guilherme)

Galatasaray - Başakşehir: 0-1 (78' Fredrik Gulbrandsen)

Galatasaray - Club Brugge: 1-1 (90+2' Krepin Diatta)