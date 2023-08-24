Galatasaray Molde play-off rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman çıkacak? GS Molde rövanş maçı... - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Molde play-off rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman çıkacak? GS Molde rövanş maçı... - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Molde mücadelesi için heyecan şimdiden başlamış durumda. Son olarak 2019-2020 sezonunda devler liginde boy gösteren sarı kırmızılı temsilcimiz, 4 yıllık hasretine Molde karşısında son vermek istiyor. İşte, mücadelenin günü, saati, Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve daha fazlası hakkında bilgiler...

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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.