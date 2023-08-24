Galatasaray Molde play-off rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman çıkacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu rövanş maçında sahasında Norveç ekibi Molde'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu turun ilk karşılaşmasında rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, ikinci maçta berabere dahi kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran taraf olacak. İşte, Galatasaray Molde play-off rövanş maçı hakkında detaylar...
Galatasaray Molde mücadelesi için heyecan şimdiden başlamış durumda. Son olarak 2019-2020 sezonunda devler liginde boy gösteren sarı kırmızılı temsilcimiz, 4 yıllık hasretine Molde karşısında son vermek istiyor. İşte, mücadelenin günü, saati, Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve daha fazlası hakkında bilgiler...
MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesine sahne olacak Galatasaray Molde maçı, 29 Ağustos Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.
Zorlu karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Torreira, Olivieira, Yunus Akgün, Mertens, Icardi.
GALATASARAY MOLDE BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...