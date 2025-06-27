Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!
Galatasaray'da kazanılan 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan fakat devre arasında sarı-kırmızılılardan olaylı bir şekilde ayrılan Victor Nelsson'un bonservisi belirlendi.
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray’da stoper hattında değişim rüzgarı esiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson’u yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.
Geçen sezon devre arasında olaylı bir şekilde takımdan ayrılan 26 yaşındaki stoper Roma’da istediği forma süresini bulamamıştı.
Galatasaray, oynamadığında mutsuzluk yaratan Nelsson için bonservis bedelini de netleştirdi.
2021 yazında Kopenhag’dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nelsson için Galatasaray, aynı rakamı yeniden kasasına koymadan oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor.
İtalya’dan Hellas Verona, Como ve Bologna kulüpleri Nelsson’un transferiyle ilgileniyor.