Galatasaray, Oğuz Aydın'da beklemeye geçti!

Galatasaray, Oğuz Aydın transferinde beklemeye geçti... Gelecek sezon yerli rotasyonunu hem nicelik hem nitelik olarak artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda ilk hedef, sezonun flaş oyuncularından olan Oğuz Aydın'dı.

Milli futbolcuyu yaklaşık bir senedir yakından takip eden sarı-kırmızılılar, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Alanyaspor ile temasa geçerken Oğuz Aydın'ı istediğini iletmişti.

Alanyaspor'un 5,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklentisine son olarak 4 milyon Euro'nun yanı sıra Halil Dervişoğlu'nun bonservisi teklifiyle yanıt veren sarı-kırmızılılar bu transferde frene bastı. REKLAM Ajax'ın da istediği oyuncuya Türkiye içinden de teklif gelirken mali açıdan titizlikle hareket eden Galatasaray, bu transferde 4 milyon Euro bonservis bedelinin üzerine çıkmak istemiyor.