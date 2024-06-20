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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Oğuz Aydın transferi için takas formülünü devreye soktu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Oğuz Aydın transferi için takas formülünü devreye soktu!

        Gelecek sezonki yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, Oğuz Aydın için teklifini revize etti. Daha önce Alanyaspor'a 4 milyon Euro teklif eden sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibinin 5,5 milyon Euro'luk beklentisi sonrasında takas formülünü devreye soktu ve Alanyaspor'a Halil Dervişoğlu'nu önerdi

        Giriş: 20.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:09
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        Oğuz için yeni formül!
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        Süper Lig'de son iki sezonda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray, gelecek sezon için kadro planlamalarını hızla sürdürüyor.

        Önümüzdeki sezon yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'un genç yıldızı Oğuz Aydın için daha önce yaptığı teklifini güncelledi.

        Birkaç gün önce Alanyaspor'a 4 milyon Euro'luk bir teklif sunan Galatasaray, Akdeniz ekibinin 5,5 milyon Euro'luk beklentisi üzerine yeni bir yola yöneldi.

        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı! Haberi Görüntüle
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        Alanyaspor'un yüksek bonservis talebi karşısında, sarı-kırmızılılar takas formülünü devreye sokarak Halil Dervişoğlu'nu da önerdi.

        Geçen sezonu Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de forma giydiği 25 maçta gol atamamıştı.

        Ajax ve Beşiktaş'ın da talip olduğu Oğuz Aydın için Alanyaspor'un vereceği yanıt bekleniyor.

        Galatasaray'ın Ali Turap Bülbül'ü de Alanyaspor'a kiralık olarak verme ihtimali de masada bulunuyor.

        Bir dönem Alanyaspor'u da çalıştıran Francesco Farioli de Oğuz Aydın'ın Ajax'a transfer edilmesini istiyor.

        Hollanda ekibi de Oğuz Aydın transferi konusunda Alanyaspor ile görüşmelerini sürdürüyor.

        Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 35 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 13 gol atarken 7 golün de hazırlayıcısı oldu.

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