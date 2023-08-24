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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı!

        Orta saha takviyesi için bir süredir çalışmalar yürüten Galatasaray, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı! Türkiye'de oynamaya sıcak bakan milli futbolcu için bir süredir görüşmeler yürüten sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund ile büyük ölçüde anlaştı

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 24.08.2023 - 15:05 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:05
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        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
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        Orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray, Salih Özcan transferinde sona yaklaştı! Hem yerli rotasyonunu genişletmek hem de niteliği yukarı çekmek isteyen sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.

        Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Alman ekibi bonservis pazarlıklarına 10 milyon Euro'dan başlarken sarı-kırmızılılar bu rakamı aşağı çekmek için yoğun uğraşlar verdi.

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        Türkiye'ye gelmek isteyen ve Galatasaray'da oynama arzusu bulunan Salih Özcan'ın da devreye girmesiyle sarı-siyahlıların istediği rakamda indirime gittiği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların makul seviyelere indiği öğrenildi.

        Köln altyapısından yetiştikten sonra Temmuz 2022'de Borussia Dortmund'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Mart 2022'de milli olmuştu. Ay-yıldızlı formayla şimdiye kadar 11 maça çıkan Salih Özcan, Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da 50'den fazla maça çıktı.

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