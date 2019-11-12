Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Serkan Reçber ve Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı. Fatih Altaylı ve Serkan Reçber'in yorumları şöyle:

GALATASARAY'IN 6 KASIM'DA REAL MADRID'E 6-0 YENİLMESİ

Fatih Altaylı: Maça gitmekten vazgeçtim. Gece vakti o yol gel gel bitmiyor. Bir de şeyden korktum, 6 Kasım'daydı ya maç... 6'sında 6 yiyoruz genellikle. Allah'tan İspanya'da 7'sine dönmemişti tarih. Hristiyanlıkta 13 sayısının uğursuzluğu vardır ya, Fatih Terim de takvimlerden 6 Kasım'ı çıkarttıracak. 5 Kasım'dan 7 Kasım'a atlayacak.

TEMSİLCİLERİMİZ AVRUPA'DA NE YAPTI?

Serkan Reçber: Avrupa bize ne olduğunu çok net anlatıyor. Erken özeleştiri yapan, kendisiyle yüzleşmesini bilen takımlar kısa sürede başarılı olacaktır. En iyi başkan, teknik adam, futbolcular bizim diyoruz ancak sorunu ötelemeyi tercih ediyoruz, Avrupa'da da gerçekler yüzümüze çarpıyor. Avrupa'da Wolfsberger'e karşı alınan iki galibiyeti büyük büyük anlatıyoruz. O da halimizi gözler önüne seriyor.

"Kendimiz çalıyoruz, birbirimizi kandırıyoruz. Teknik adamı eleştirirken 'Aman eleştirme' Teknik ekibin içindeki yardımcıların içeride gerçekleri söylemediği anlar oluyor çünkü teknik adamlar ekibini seçerken kendilerinin duymak isteyeceği şeyleri söyleyenleri tercih ediyor. Yöneticilerde de aynı. Bu yüzden bu kadar gerideyiz. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Öteledikçe Türk futbolu her geçen gün kaybediyor. Milli Takım niye başarılı? Çünkü Avrupa'da oynuyorlar. Çok net iki olan şey var: A Milli Takımız, Avrupa'da oynayan birçok oyuncumuzun sayesinde. Avrupa'da mücadele eden kulüplerimiz başarısızız. Bu da ligimizin kalitesini, ligimizi yönetenlerin kalitesini, karar vericilerin almış olduğu hatalı kararlar neticesinde oluyor."

GALATASARAY, DEVLER LİGİ'NE VEDA ETTİ

Fatih Altaylı: Futbolda 5-0, 6-0, 7-0 gibi skorlar var. Brezilya Milli Takımı, Almanya'ya 7-1 yenildi. Çok büyük takımların aldığı böyle mağlubiyetler var. Benim meselem skor değil. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta kaç gol pozisyonuna girdi? Benim hatırladığım 6. Koskoca Galatasaray, dünyanın parası harcanmış takım, 5-6 gol pozisyonu var. 32 takım arasında gol atmayı becerememiş tek takım Galatasaray. Böyle bir utanç, böyle bir rezillik, Galatasaray tarihinde yaşanmadı. İstanbul'da, Chelsea'ye 5-0 yenildik. Devamında Avrupa şampiyonu olduk! Demek ki mesele skorda değil. 6 tane de yesek 3 puan kaybediyorsun 1 yesen de. Mesele Galatasaray'ın büyük bir felaketle karşı karşıya olması: O da giremediği pozisyonlar, atamadığı goller, futbolunun foseptiğe bile benzememesi.

"Galatasaray'ın başında hoca var, sevgili dostum Fatih Terim. Herkes hata yapar, yanlış yapar da aynı hatayı sürekli tekrarlayana da... İmparatorumuz, büyük teknik direktörümüz sezon başından beri 'Bunlar şöyle, bunlar böyle' diyor. Tamam da niye onlarla oynuyorsun? Ders vereceğim, nasihat edeceğim deyip deyip aynı ruhsuz, haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz futbolcularla sahaya çıkamazsın! Şimdi Fatih Terim veya Galatasaraylılar diyecek ki 'Futbolcularla böyle konuşamazsın' Konuşurum kardeşim! Bu takım, bu kulüp, 2 milyar TL'ye yakın borç içinde her tarafı tel tel dökülürken bu güruha, takım demiyorum, bu güruha 2 milyar TL borç sebebi olan bu güruha 100-150 milyon dolar para ödeyecek. Bu güruhun sahada bize sunduğu da bu! Ey Fatih Terim sen dersini almış ve görmüşsün. Bu adamların oynamadığında futbola benzer bir şey oynadığımızı da ligde görmüşsün."

"KENDİ ÇIKARDIĞIN ÜRÜNE NİYE ŞANS VERMİYORSUN?"

"Ömer Bayram... Sol bek diye alındı, Fatih Terim'in şapkadan tavşan çıkarma hamlesiyle orta sahada dinamo haline geldi. Yoktu böyle bir adamı Galatasaray'ın. Ömer Bayram'ı orada ilk delirdiğinde de 'Hoca delirmiş herhalde' diyorduk. Delirmemiş, olmayan bir ürün çıkardı. Sen kendi çıkardığın ürüne niye burada şans vermiyorsun? Koşan yırtınan tek adamın bu! Emre Taşdemir... Nagatomo tel tel dökülüyor. Hala oynatıyorsun, Emre'yi oynatmıyorsun... Ligde oynatıyorsun, şahane oynuyor. Üstelik Emre'yi büyük umutlarla da sen aldın, ben almadım"

"HAFTALARDIR BİZE BU PİSLİĞİ YEDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

"Diyelim Fatih Terim helva yapacak. Bir torba un, şeker, yağ vermişiz. Dökmüş, un bozuk. Şeker tatsız. Berbat bir şey çıktı. Diğer yanda başka un var. 'Unun markası iyi değil' Tamam da bu un değil işte! Karışmış, rezil, böceklenmiş bir şey çıkarıyor oradan. Haftalardır bize bu pisliği yedirmeye çalışıyorsun helva diye. Bir kere de öbüründen helva yapmayı dene. Denediğinde de daha pozitif sonuç alıyorsun. Futbol bu kadar zor bir şey değil, aptallık yapmamak lazım. Deniyorsun, deniyorsun, sonuç bu oluyor işte. Yapma! 6-0'ında değilim, aklını başına almazsan 6-0 bir daha olur"

"FATİH TERİM KORKMUŞ, YÜREĞİNİ KAYBETMİŞ!"

"Fatih'i çok seviyoruz, 40 senelik arkadaşım, Galatasaray ona çok şey borçlu tamam da yeter. Fatih Terim aklını kaybetmiş olsaydı. Ömer Bayram'ı orada oynatmayı düşünemezdi. Fatih Terim, korkmuş, yüreğini kaybetmiş. Ödlek bir teknik direktör olmuş. Kendisinden korkuyor. Kendi geçmişinin altında ezilmiş! Kafasında 'Büyük maçlar büyük futbolcularla kazanılır. Bu futbolcular büyük futbolcular ben bunlarla sahaya çıkacağım' Doğru ama elindeki futbolcular büyük futbolcular değil. Parası çok olan illa büyük futbolcu değildir. Büyük futbolcu yoksa teknik direktör büyür! Sen kendini büyüt, onları değil. Onlardan bir cacık olmadığı ortada. Galatasaray'ın tablosuna baktığında aklını başına alabilecek tek kişi görüyorum o da Fatih Terim. Başkasının bu gücü imkanı yok"

"ALBAYRAK FUTBOLUN BAŞINA TERİM DE SAHANIN BAŞINA GEÇECEK. EL ELE KURTARIRLAR. YOKSA BUGÜNLER DE ARANIR"

"Abdurrahim Albayrak... Diyecek ki ben futbolun başına döneceğim. Orayla ilgilenecek. Fatih Terim, kulüp başkanlığı, yöneticiliğine soyunmayacak... İkisi el ele verecekler bu işi toparlarlar. Yok Abdurrahim Albayrak, 'İkinci başkanım ben' demeye devam ederse, Terim de 'Ben bu acemiler mangasının en iyisiyim, camiayı ben yönetirim' derse futbol takımı da bu olur. Galatasaray bugünleri de arar. Aksini yaparsa şampiyon olur Galatasaray. Brugge'ü de yenerse üçüncü olacaktır. Kaybolmuş bir şey yok akıl kaybolmuş. Aklı alıp tekrar başa koyarsan..."

"TERİM, RUHSUZ FUTBOLCULARI OYNATMAYACAK!"

"Terim'in haklı olduğu taraflar var. Diyecek ki 'Bu oyuncuları ben istemedim' Doğru, hiçbirini o istemedi, biri hariç. Ben biliyorum. İki, eline verilen futbolcular basmakalıp oyuncular. Orta saha ve forvetinde sorunlar var, birbirine benzeyen 4-5 tane futbolcu koymuşsun. Ne yapacak Fatih Terim? Yine alınanlardan bir şey umut etmeyecek, kenardan kendisi bir şey kotaracak, oyuncuları farklılaştıracak. Ruhsuz futbolcuları oynatmayacak! Karakter sahibi futbolcular yaratmaya çalışacak. Yaratamazsa da hepsini yollayacaklar"

"Takım da satıyor onu çok net satıyor. Ama sadece o değil. Galatasaray'a komple bir komplo yapılıyor. beIN SPORTS denilen felaketin içinde maçın adayları seçiyorlar. Feghouli, Ömer Bayram, Lemina aday... Feghouli gol attı ama sahanın en kötülerinden biriydi. Feghouli o golü atmasa 'Bu adam bu maçı sattı' dersin. Savunma yapmıyor, topa hamle yapmıyor, hücuma giderken duruyor, topa koşmuyor. Bir gol attı, onda da mecbur kaldı. Emre öyle bir top attı ki... Lemina... Normalde maçı bitiremez, kart görmesi lazım. Bu iki adamı beIN SPORTS maçın adamı diyor. Ömer Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir bunlar maçın adamı olabilirler. Bence mahsus yapıyorlar. Öne çıkaralım ki Galatasaray kötü adamlarla devam etsin. Başka bir şey aklıma gelmiyor, bu kadar futboldan bihaber futbol kanalı olamaz"

TRANSFERLER YANLIŞ TRANSFER Mİ YAPIYOR?

Serkan Reçber: Sorunu çözmek transfer yapmak değildir. Büyük para harcamak iyi transfer yapacağınız anlamına gelmek. Eve bonservis bedeli artış gösterdiğinde riski azaltır ancak riski azaltmak adına yapılan yüksek maliyetli transferlerin sonucunda kulüpler bu duruma geldi.

Fatih Altaylı: Galatasaray ve Kasımpaşa'dan gidelim... Kasımpaşa son yılların en çok oyuncu satan kulübü değil mi? Diagne, Kasımpaşa'da 750 bin dolara oynuyordu ve bedelsiz almıştı Kasımpaşa. 10 milyona Galatasaray'a gidiyor, 2 milyon da maaş alıyor. Trezeguet... Orada oynuyor 700 bine gelmiş, iyi performansı sonrası 1'e çıktı galiba maaşı. Bonservisi de sanırım 1,200 milyon. Sonra Galatasaray 5,5 milyon vermiş, 10 milyona başka yere gitmiş. Sen bunları bulamıyor musun? Birkaç senedir ligde olan Kasımpaşa takır takır adam getiriyor. Gençlerbirliği, Gazişehir takır takır adam buluyor. Galatasaray ne getiriyor? Aynı şey Fenerbahçe ve Beşiktaş için de geçerli.

Serkan Reçber: Jean Michael Seri, Babel, Jimmy, Falcao, Lemina, Nzonzi, Andone, Adem, Şener, Okan... Bu transferlere kötü demek mümkün değil! Ocak ayını niye bekliyoruz? Yeni transfer için. Yapılmış bu transfer.

FATİH TERİM'İN SÖYLEYEMEDİKLERİ NE?

Fatih Altaylı: Söyleyemedikleri şu: Bu yönetim, topu kendi üzerinden bana atmak için benim istemediğim oyunculara bir dünya para harcadı. Bu oyuncuların hiçbirini ben istemedim. Bununla ilgili de yönetimle tartıştım. Ben ne yapayım? diyor. Yönetim, tribüne ben transfer yaptım, hoca oynatamıyor diyor diyor Terim. Fatih Terim'in söylemeye çalıştığı bu.

GALATASARAY'DA SEÇİM BİLMECESİ

Fatih Altaylı: İçeride olan şey şu: Galatasaray'da çirkinlik üzerine çirkinlik yaşanıyor. Genel kurul üyeleri abuk subuk bir oylamaya imza atarak yönetimi ibra etmediler. Olacak bir şey değildi. Galatasaray yönetimi bir yanlışlık üzerine başka yanlışlar yaptı. Aldı bu meseleyi yargıya götürdü. Bu hoş bir şey değil. Yürütmeyi durdurma kararı aldın. Orada dur. Seçime git ve kazan. O zaman seçime gitseydi kazanırdı. Böyle yapmadılar. Tipik bir şark kurnazlığı içerisinde çirkinlik üzerine çirkinlik yaptı yönetim. Yönetimde 15 kişi var ya, 15 kişinin her biri ikişerli üçerli gruplar halinde gidip yürütmenin durdurulması için bir sürü dava açtılar. Biri reddedildi falan filan. Bir iki tanesi kabul edildi ve yürütmeyi durdurma kararı alındı. Arkasından biri iptal oldu öbürü girdi... Bir hukuki karmaşa yarattı yönetim. Son olarak yürütmeyi durdurmanın kaldırılacağı konuşulmaya başlanınca bir takım avukat gruplarıyla anlaşarak bu istinaf mahkemesinden garip bir karar çıkarttılar. İstinaf mahkemesi heyetinin üç üyesinin iki üyesiyle karar alınıyor. Birinin muhalefet şerhi var. Tecrübeli ve kıdemli üye şerhi koyuyor. Ana dava önüne geldiği zaman ne karar alacağını bu kararın içerisine zaten yazmışlar. Bu hukuki açıdan inanılmaz bir şey. Bu davaya müdahil olan genel kurul üyelerinin reddi hakim talebinde bulunması lazım çünkü iş sahası rey var.

"GALATASARAY BU KARARDAN DOLAYI SEÇİME GİTMEYECEK. İSTERSE GİDECEK"

"Galatasaray bu karardan dolayı seçime gitmeyecek. İsterse gidecek. Bu karar, Galatasaray yönetim kurulunu seçim yapmaya mecbur bırakan bir karar değil. Böyle bir yanlış anlaşılma var. Bana göre haddini aşan ve hukuksuz olan mahkeme kararı diyor ki: 'Galatasaray yönetim kurulu isterse seçime gidebilir. Seçime giderse yönetim kurulu üyeleri aday olabilir' Tüzüğe göre ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri aday olamıyor. Mahkeme kararı olabilir diyor. Buradaki yanlışlık şurada: Yürütmeyi durdurma sırasında seçime giderse zaten olabilir. Yürütmeyi durdurma kararı kalkarsa aday olamazlar! Mahkeme, kendi haddi, hududu, önlerine konan dosyanın içerisinde olmayan bir mevzuda yönetim kurulunun istediği şekliyle karar alıyor. Ama bu kararı almasının hukuki altyapısı yok. "

"YÖNETİM SEÇİME GİTMEZ. CENGİZ'İN KARŞISINA ÇIKACAK BİR YÜREKLİ ADAM DA YOK"

"Yönetim seçime gider mi? Bence gitmez. Çünkü seçim her zaman risk barındırır. Dursun Özbek de baskın seçime gitmeye kalktı, 90'dan gole taktılar. Mustafa Cengiz giderse de karşısına oturaklı bir aday çıkar... Galatasaray'da değil Mustafa Cengiz'in herhangi birinin karşısına çıkacak yürekte bir adam görmüyorum: Adnan Öztürk her seçim çıkacak gibi yapıp çıkmaz. Eşref Hamamcıoğlu çıkarsa seçilir mi emin değilim. Ali Dürüst çıkmaz büyük ihtimal, öyle bir hazırlığı olmadığını biliyorum. Mustafa Cengiz büyük ihtimal seçime gitmez. Giderse kazanma konusunda favoridir ancak işi kolay da değildir çünkü çok büyük hataları var"

"YÖNETİMDE BÜYÜK ÇATLAK VAR"

"Yönetimde büyük çatlak var. Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Yusuf Günay arasında büyük fikir ayrılığı var. Büyük anlayış farklılığı var. Birbirleri hakkında sürekli konuşur hale gelmişler dışarıda. Yine de kulübü de rezil yönetiyorlar diyemeyiz. Galatasaray'da ciddi bir kaos var. Yargı da katkıda bulundu. Kriz ortamı dış kaynaklı olsaydı Galatasaray çıkardı oradan ama bu kriz iç kaynaklı. Galatasaray camiası kenetlenecek noktada değil. Yönetimin en büyük zafiyeti de bu. Böldüler camiayı"

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI: 5 GOL 2 PENALTI 2 KIRMIZI KART

Serkan Reçber: Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ifade ettiği gibi çok iyi bir oyun oynamadı. Siz bir şeyi yapmak istersiniz, rakip oyunu çirkinleştirir... Tam tersiydi. Kasımpaşa oyunu oynamaya, kazanmaya geldi ve doğru oyun sergiledi. Elinden geleni o gün itibarıyla yaptı. Karim Hafez'in atılması doğru karardı, o reaksiyonu göstermeyecek hiçbir profesyonel futbolcu. Sarı kart ve hakemi alkışlamak olmadı. Mutlaka ki uygulama yapılacaktır teknik adamımızın raporuyla birlikte. Çok stres vardı, Fenerbahçe çok gergindi. Kulübe çok gergindi. Ersun Yanal'ın beden dili, oyuncularla iletişimi inanılır gibi değildi. Kazanmaktan başka bir çaresi yokmuş, ligin son maçıymış gibiydi. Sahada bir kurgu, plan, oyun görmedim. Oyuna Jailson'u alıp oyunu tutmaya çalışmak, Vedat'ı çıkarıp Sadık'ı alarak maçı bitirmeye çalışmak çok ilginç geldi. Fenerbahçe'nin genetiğinde olan bir şey değil bu. Fenerbahçe pozisyon veren ama verdiğinden fazla pozisyona giren, gol yiyen ama yediğinden fazlasını atan, hep pozitif oynamaya çalışan gelenekten gelen bir takım. Rakip 10 kişiyken Jailson ve Sadık'ı almak... Tamamen bitirmek için yapılması beni şaşırttı. Ligin daha neresindeyiz? Fenerbahçe Ozan ve Tolga Ciğerci sayılırsa 13 transfer yaptı. Biz neyi konuşuyoruz? 39 yaşındaki Emre'nin olmadığı durumunda saha içinde liderinin olmadığı, Fenerbahçe'nin ne yapacağını öngöremiyorsunuz.

"Quaresma, Mame Thiam, Pavelka, Veysel gibi çok önemli dört futbolcudan yoksun böyle bir atmosfere çıkmak bu oyunu oynayabilmek çok doğru bir şey. Atmosfer inanın çok etkileyiciydi. Takımının iyi olmadığı anlarda taraftarın gösterdiği reaksiyon sayesinde kazandı Fenerbahçe. Geçen seneki seyirci olsa kazanamazsın. 2-2 oldu, seyircinin katkısıyla 3 dakika sonra golü buldu. O golü bulamasa oyun döner miydi? Dönerdi. Kemal hocayı tebrik ediyorum, inanmasam asla söylemem, 4-3-2 bitirdi. 10 kişisiniz, Fenerbahçe deplasmanında iki santrforla bitiriyorsunuz. Risk alıyorsunuz, Hasan Ali'nin hazır olmadığını görünce bir kanadı boş bıraktı. O riski aldı, Fenerbahçe deplasmanında. Çok kolay değildi. Teknik adamlarımızın böyle fark yaratması gerekiyor. Maç sonu söyledikleri nedeniyle de tebrik ederiz. Hakem kötü yönetmedi doğru ama kalitesiz yönetti"

Fatih Altaylı: Kasımpaşa sezon başından beri hatta geçen seneden beri iyi futbol oynama konusunda en gayretli takımı. Kemal Özdeş'le de, Mustafa Denizli'yle de bu sezon yine Kemal Özdeş'le de böyle. Kasımpaşa pozitif futbolun bazen cılkını çıkarıyor. Zaman zaman puan alabileceği maçları puansız kapatabiliyorlar. Şu iyi oluyor, seyirci keyif alıyor. Ne yazık ki Kasımpaşa'nın seyircisi olmadığı için keyif alamıyor. Kasımpaşa'nın nasıl bir taraftar grubudur ki bu kadar keyifli oynayan takımı izlemeye gelmiyor"

"Sezon başından beri yere göğe koyamadığı, 13-14 transfer yapmış, geçen sene gençler almış Fenerbahçe ne oynuyor? Galatasaray'a kızıyoruz ama bir Fenerbahçeli de çıkıp eleştirsin. Bu takım bir halt oynamıyor, hakemler biraz gaz vermese Emre hem futbol olarak hem atraksiyon olarak şovunu yapmasa bu takım ne oynuyor? A planı var mı? Emre Belözoğlu. Saha içi alternatif kurgusu olduğunu düşünmüyorum"

HAKEMLERİN SÜPER LİG PERFORMANSI

Serkan Reçber: Sergen Yalçın'a verilen 4 maç cezanın ben çok ağır olduğunu düşünüyorum. Hakemlerimizin şu performansından sonra Uilenberg'in görevini iptal ederim. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçındaki penaltı ve kartların doğru olduğunu söylüyorum ama kalitesiz yönetti. Kurala göre yönetmekte fayda var. Hakemlerimiz zaman zaman atmosfere göre, skora göre, formaya göre, oyuncuya göre değişken kararlar veriyor. Örnek vereyim Abdülkadir Parmak'ın pozisyonu kırmızı kart. Diaby'ye yapılan da kırmızı kart.

Fatih Altaylı: Sergen'e hakaret eden Halis Özkahya ne oluyor mesela! Ağır tahrik var çünkü! Hakim, sanığı ağır tahrik ediyor ve hakim sonradan ceza veriyor. Uilenberg geldiğinden beri hakemlerimizin hali ortada.