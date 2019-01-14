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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Giriş: 14.01.2019 - 11:28 | Güncelleme:  

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri arka arkaya geliyor. Olağanüstü bir hareketlilik yaşanan sarı-kırmızılı kulüpten son haberler burada. Hangi futbolcu yuvaya dönüyor, "Galatasaray'a 'Hayır diyemem" açıklaması yapan isim kim? Takımın 2 yıldızı yolcu...

  • 1 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    1 | 20

    Galatasaray bir yandan kadroya takviye için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelen teklifleri değerlendiriyor.

  • 2 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
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    BELHANDA YOLCU

    Garry Rodrigues'i alan Al Ittihad'ın Younes Belhanda'yı istediği bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Suudi Arabistan'dan Almodrj'ın haberine göre; transferde mutlu sona ulaşıldı.

  • 3 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    3 | 20

    Habere göre Younes Belhanda, çarşamba günü yeni takımıyla resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray, 2017 yazında Belhanda'yı 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev'den transfer etmişti.

  • 4 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    4 | 20

    Transfer için Galatasaray'a ödenecek rakamın 10 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

  • 5 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    5 | 20

    PSG FERNANDO'DA CİDDİ

    Belhanda'dan sonra gitmesi muhtemel bir diğer isim ise Fernando...

  • 6 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    6 | 20

    Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınının ortaya attığı PSG iddiasının ciddi olduğu ortaya çıktı.

  • 7 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    7 | 20

    Fransız devi, kısa süre içinde tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Galatasaray'la pazarlık yapıyor.

  • 8 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    8 | 20

    FRANSA'DAN SAVANIER İDDİASI

    Galatasaray, Belhanda'nın ayrılmanın ihtimali üzerine bu bölge için çalışmalara başladı.

  • 9 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    9 | 20

    Fransız basını, Cimbom'un Nimes'ten Teji Savanier için teklif yaptığını yazdı.

     

  • 10 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    10 | 20

    27 yaşındaki futbolcu, 8 ve 10 numara olarak görev yapıyor. İddialara göre Galatasaray'ın teklifi 6 milyon euro.

  • 11 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    11 | 20

    FORVETE CLINTON N'JIE

    Alan Carvalho transferini açıklaması beklenen Galatasaray bir forvet daha transfer etmeye çalışıyor.

  • 12 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    12 | 20

    Sarı-kırmızılıların Marsilya'dan Clinton N'Jie için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

     

  • 13 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    13 | 20

    Fransız ekibinde forma şansı bulamayan oyuncunun satış opsiyonuyla Galatasaray tarafından kiralanacağı belirtiliyor.

  • 14 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    14 | 20

    HARASLIN: GALATASARAY'A HAYIR DİYEMEM

    Garry Rodrigues'in yerine bir kanat oyuncusu arayan Aslan'ın gündemine gelen Lukas Haraslin'den açıklama geldi.

  • 15 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    15 | 20

    Slovak futbolcu, "Bazı görüşmeler oldu. Galatasaray 'Hayır' diyemeyeceğim harika bir kulüp. Ancak şu an ben de bekliyorum" dedi.

  • 16 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    16 | 20

    Lechia Gdansk'ta oynayan 22 yaşındaki Haraslin, bu sezon 23 maçta 4 gol atarken 8 de asist yaptı.

  • 17 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    17 | 20

    SEMİH KAYA DÖNÜYOR

    2017 yazında 2 milyon euro karşılığında Sparta Prag'a satılan Semih Kaya, Galatasaray'a dönmeye çok yakın!

  • 18 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    18 | 20

    Fatih Terim'in tekrar kadroda görmek istediği Semih, Galatasaray'a dönmeye hazır. Sarı-kırmızılı kulüp, Çek ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

  • 19 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    19 | 20

    YİNE TANNANE!

    2 yıl önce Galatasaray'ın gündemine gelen Oussama Tannane için yeniden girişimler olduğu iddia edildi.

  • 20 Galatasaray'da olağanüstü transfer hareketliliği! Galatasaray son dakika transfer haberleri 14 Ocak
    20 | 20

    Fas basını, Belhanda'nın gitmesi durumunda ilk alternatifin Tannane olduğunu yazdı. 24 yaşındaki futbolcu Utrecht forması giyiyor.

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