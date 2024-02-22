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        Haberler Spor Futbol Galatasaray, Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? Futbol haberleri - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar?

        Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile rövanş maçına çıkıyor. Taraftarı önünde ilk maçı 3- 2 kazanan sarı- kırmızılılar, Çek ekibini eleyip üst tura yükselmek istiyor. Peki Galatasaray nasıl tur atlar, son 16 turunda muhtemel rakipler kimler? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:27
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        Galatasaray’ın Sparta Prag karşısında turu geçme ihtimalleri sporseverler tarafından konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan maçta Sparta Prag'ı 3-2' lik skorla geçen sarı- kırmızılılar, rövanş maçında skor avantajını elde edip, üst tura yükselmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray, Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte, detaylar...

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        GALATASARAY'A BERABERLİK YETİYOR

        Galatasaray galibiyet ve her türlü beraberlikte turu atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

        Prag ise alacağı her türlü iki farklı galibiyetle tur kapısını aralayan taraf olacak.

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        GALATASARAY TUR ATLARSA MUHTEMEL RAKİPLER

        UEFA Avrupa Ligi grup aşamasını lider bitiren takımlar, play- off turu oynamadan direkt olarak son 16'da bulunuyor. Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri ise şöyle;

        Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Glasgow Rangers, Slavia Prag, Villarreal, West Ham United.

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        AVRUPA ARENASI'NDA 316. MAÇ

        Ülkemizi Avrupa kupalarında en çok temsil eden takım olan Galatasaray, bugüne kadar 315 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde sarı- kırmızılılar, rakip fileleri 426 kez havalandırırken, kalesinde 468 gol gördü.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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