AVRUPA ARENASI'NDA 316. MAÇ

Ülkemizi Avrupa kupalarında en çok temsil eden takım olan Galatasaray, bugüne kadar 315 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde sarı- kırmızılılar, rakip fileleri 426 kez havalandırırken, kalesinde 468 gol gördü.