Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde Sparta Prag'ı ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele 3-2 sonuçlandı. Mücadelenin sonuçlanmasının ardından gözler Generali Arena'da yapılacak rövanş maçına çevrildi. Peki, sporseverler tarafından merak edilen Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmanda da Çek ekibine üstünlük kurup adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki, Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlanan ilk maçta goller 17. dakika Kerem Demirbay, 61. dakikada Dries Mertens ve 90+2. dakikada Icardi'den geldi. Sparta Prag'ın gollerini ise 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta kaydetti.
Karşılaşmanın bitiminin ardından taraftarlar Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçıyla ilgili detayları merak ediyor. İşte, maçın tarihi ve saati...
GALATASARAY- SPARTA PRAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı, 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'de başlayacak.
Generali Arena'da oynanacak olan karşılaşma dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.
NELSSON VE RYNES CEZALI
Galatasaray'da Victor Nelsson maçın 62'nci dakikasında rakibine faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Nelsson'u son adam olarak değerlendirdi ve kırmızı kartla oyundan attı. Nelsson Perşembe günü oynanacak Galatasaray- Sparta Prag rövanşında, cezası nedeniyle sahada olmayacak.
Sparta Prag forması giyen Rynes 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı.
İKİ TAKIMDA ULUSAL LİGİNDE EN ÇOK KUPAYA SAHİP
Galatasaray Trendyol Süper Lig'de kazandığı 23 şampiyonlukla en fazla kupaya sahip takım konumunda.
Öte yandan Sparta Prag ise 1. Liga'yı 12 kez lider bitirerek kupayı en çok müzesine götüren takım olmuştur.
Sparta Prag, 2013-14 sezonundan beri ligde şampiyon olamamıştır.