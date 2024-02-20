Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlanan ilk maçta goller 17. dakika Kerem Demirbay, 61. dakikada Dries Mertens ve 90+2. dakikada Icardi'den geldi. Sparta Prag'ın gollerini ise 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta kaydetti.

Karşılaşmanın bitiminin ardından taraftarlar Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçıyla ilgili detayları merak ediyor. İşte, maçın tarihi ve saati...

GALATASARAY- SPARTA PRAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Galatasaray- Sparta Prag rövanş maçı, 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'de başlayacak.

Generali Arena'da oynanacak olan karşılaşma dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.