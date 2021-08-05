GALATASARAY - ST. JOHNSTONE

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Sandro Scharer

SAAT: 21.00

YAYIN: D Smart Spor

GALATASARAY: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ST. JOHNSTONE: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane

TEKNİK DİREKTÖR: Callum Davidson

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk ediyor.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

AVRUPA'DA 291. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.

TERİM YÖNETİMİNDE 84. MAÇ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasında... Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.