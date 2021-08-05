GALATASARAY - ST. JOHNSTONE
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Sandro Scharer
SAAT: 21.00
YAYIN: D Smart Spor
GALATASARAY: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
ST. JOHNSTONE: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane
TEKNİK DİREKTÖR: Callum Davidson
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk ediyor.
Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.
AVRUPA'DA 291. RANDEVU
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.
TERİM YÖNETİMİNDE 84. MAÇ
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasında... Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.
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