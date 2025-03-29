Galatasaray, Süper Lig'de 28 maç sonra mağlup!
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de 28 maç sonra yenilgi yüzü gördü.
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Galatasaray’ın bu maç öncesinde son yenilgisi ise 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetti.
25 MAÇ SONRA DEPLASMANDA YENİLDİ
Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig’de 25 maç sonra deplasmanda yenilmiş oldu.
Beşiktaş maçına kadar son 25 dış saha maçını da kazanan sarı-kırmızılar, deplasmandaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 12’nci haftasında oynanan Hatayspor maçında almıştı.
Hatayspor maçı sonrası sarı-kırmızılı ekip, bu sezonla birlikte 21 galibiyet ve 4 beraberliği hanesine yazdırmıştı.