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        Galatasaray, Süper Lig'de 28 maç sonra mağlup!

        Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de 28 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:57
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        Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

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        Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

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        Galatasaray’ın bu maç öncesinde son yenilgisi ise 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetti.

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        25 MAÇ SONRA DEPLASMANDA YENİLDİ

        Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig’de 25 maç sonra deplasmanda yenilmiş oldu.

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        Beşiktaş maçına kadar son 25 dış saha maçını da kazanan sarı-kırmızılar, deplasmandaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 12’nci haftasında oynanan Hatayspor maçında almıştı.

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        Hatayspor maçı sonrası sarı-kırmızılı ekip, bu sezonla birlikte 21 galibiyet ve 4 beraberliği hanesine yazdırmıştı.

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        Beşiktaş maçını da kaybeden Galatasaray, 25 maç sonra bir maçta yenilgi yüzü gördü.

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