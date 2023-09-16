Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.
Galatasaray, çıktığı son 15 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon ise 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı. Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 18 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
MUHTEMEL 11
Muslera
Boey
Nelsson
Abdülkerim
Angelino
Torreira
Kerem Demirbay
Tete
Mertens
Kerem Aktürkoğlu