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        Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:20
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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        Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

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        Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.

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        Galatasaray, çıktığı son 15 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon ise 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

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        Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı. Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 18 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        6

        MUHTEMEL 11

        Muslera

        7

        Boey

        8

        Nelsson

        9

        Abdülkerim

        10

        Angelino

        11

        Torreira

        12

        Kerem Demirbay

        13

        Tete

        14

        Mertens

        15

        Kerem Aktürkoğlu

        16

        Icardi

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