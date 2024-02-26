Galatasaray taraftarı, Antalyaspor maçının ilk 3 dakikasında tezahürat yapmadı
Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) protesto etmek için Antalyaspor maçının ilk 3 dakikasında sessiz kalarak tezahürat yapmadı.
Giriş: 26.02.2024 - 20:50 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:59
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ın evine Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar sessiz protesto gerçekleştirdi.
Taraftarlar, TFF’ye tepki göstermek için müsabakanın ilk 3 dakikasında tezahüratlarda bulunmadı ve sessiz kaldı.
Galatasaraylı taraftarlar daha sonra tezahüratlarına başladı.