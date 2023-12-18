Okan Buruk'tan Sparta Prag ve Fenerbahçe sözleri! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı ödül töreninde UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag eşleşmesini ve Fenerbahçe ile üst üste oynayacakları maçları değerlendirdi. Buruk, Avrupa Ligi'ndeki final hedefi için, "Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal" derken, Fenerbahçe maçları hakkında ise, "İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte transfer için kararlarımızı alacağız" ifadesini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesi katıldığı Boğaziçi Üniversitesi ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi'nden aldığı ödülle ilgili konuşan Buruk, "Başarıları camia olarak kazanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk çok önemliydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN KONSANTRE OLABİLMEK"

REKLAM UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag eşleşmesi hakkında da görüşlerini dile getiren sarı-kırmızılı teknik adam, "Bugünü heyecanlı geçirdik. 8 aday var, ister istemez seçiyorsunuz 'O olsun, bu olmasın' diye. Sparta Prag ligde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Üçlü savunma oynuyorlar, biz grupta hep dörtlü savunmaya karşı oynadık. Türkiye'de de çok üçlü oynayan takım yok. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek. Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek. İlk maçı sahamızda oynamak... İyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal." "TRANSFER KONUSUNDA KARARLARIMIZI ALACAĞIZ"

Okan Buruk, Fenerbahçe ile üst üste oynayacakları lig ve Süper Kupa maçlarıyla ilgili olarak ise, "Karagümrük'ten sonra önümüzde Fenerbahçe maçı var. İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte transfer için kararlarımızı alacağız ama şu an aldığımız bir karar yok" ifadesini kullandı.