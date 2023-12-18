Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Sparta Prag ve Fenerbahçe sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Sparta Prag ve Fenerbahçe sözleri!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı ödül töreninde UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag eşleşmesini ve Fenerbahçe ile üst üste oynayacakları maçları değerlendirdi. Buruk, Avrupa Ligi'ndeki final hedefi için, "Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal" derken, Fenerbahçe maçları hakkında ise, "İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte transfer için kararlarımızı alacağız" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 20:59 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buruk'tan S.Prag ve F.Bahçe sözleri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesi katıldığı Boğaziçi Üniversitesi ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

        İlk olarak Boğaziçi Üniversitesi'nden aldığı ödülle ilgili konuşan Buruk, "Başarıları camia olarak kazanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk çok önemliydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir." dedi.

        "ÖNEMLİ OLAN KONSANTRE OLABİLMEK"

        REKLAM

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag eşleşmesi hakkında da görüşlerini dile getiren sarı-kırmızılı teknik adam, "Bugünü heyecanlı geçirdik. 8 aday var, ister istemez seçiyorsunuz 'O olsun, bu olmasın' diye. Sparta Prag ligde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Üçlü savunma oynuyorlar, biz grupta hep dörtlü savunmaya karşı oynadık. Türkiye'de de çok üçlü oynayan takım yok. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek. Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek. İlk maçı sahamızda oynamak... İyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal."

        "TRANSFER KONUSUNDA KARARLARIMIZI ALACAĞIZ"

        Okan Buruk, Fenerbahçe ile üst üste oynayacakları lig ve Süper Kupa maçlarıyla ilgili olarak ise, "Karagümrük'ten sonra önümüzde Fenerbahçe maçı var. İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte transfer için kararlarımızı alacağız ama şu an aldığımız bir karar yok" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Yerinde Dönüşüm için 250 bin başvuru
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
        Beyran'ın fiyatını fazla buldu, dükkana ateş açtı
        Beyran'ın fiyatını fazla buldu, dükkana ateş açtı
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Fenomenler emniyete davet edildi
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama!
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı