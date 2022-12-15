Galatasaray Villareal hazırlık maçı için artık heyecan dorukta. Dünya Kupası arasındaki hazırlık maçlarını sürdüren sarı kırmızılılar, bu kez güçlü Fransız ekibi Toulouse karşısında galibiyet arayacak. İşte, Galatasaray Toulouse hazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'ine dair tüm bilgiler...