Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 26.03.2026 - 18:13
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
