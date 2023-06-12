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Galatasaray transferde atağa kalktı!

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Ön bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Moussa Dembele ve Anderson Talisca için harekete geçti

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  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mauro Icardi transferinden bağımsız olarak forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lyon ile sözleşmesi sona eren Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için temaslarda bulundu.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Haberde, Lyon'dan ayrılan Dembele ile Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekibi Everton ve bazı Arap kulüplerinin de bilgi topladığı aktarıldı.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Moussa Dembele, o dönemde Lyon'da kalmış ve kulübü ile olan sözleşmesini tamamlamıştı.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Geçtiğimiz sezon Lyon formasıyla 28 resmi maça çıkan 26 yaşındaki Moussa Dembele, bu maçlarda 3 gol 1 asist kaydetti.

     
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    TALISCA BOMBASI!

    Öte yandan Galatasaray'da santrfor arkası için de girişimler sürüyor.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Bu bölgeye Mertens'le rekabete girebilecek bir isim almayı hedefleyen sarı-kırmızılıların gündemine Anderson Talisca geldi.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    A Spor'un iddiasına göre Galatasaray, Talisca için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. 
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    27 maçta 21 golle harika bir sezon geçiren Talisca'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi var. 
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    İddiaya göre Brezilyalı yıldızın yıllık ücretinin büyük bir kısmının Al Nassr tarafından karşılanması bekleniyor. 

     
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Piyasa değeri 14 milyon euro olan Brezilyalı oyuncu 2021 yılında 8 milyon Euro'ya Suudi ekibine gitmişti.

     
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    SEVILLA, ICARDI'YE TALİP OLDU!

    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Elgoldigital'de yer alan habere göre Sevilla, yeni sezonda kaliteli bir golcü transferi yapmak istiyor.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Arjantinli golcünün Galatasaray'da üst düzey bir performans sergilediği yazıldı.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Sevilla'da şu anda Monchi'nin kulüpten ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve bu durumun netleşmesinin ardından transfer için somut adımların atılacağı kaydedildi.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Arjantinli oyuncuya Avrupa'nın önemli ligleri dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler geliyor...
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Suudi Arabistan'da yayın yapan MBC'nin haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, tecrübeli golcüye teklifini yaptı. Habere göre iki yıllık sözleşme teklif edilen Icardi, bu teklifi kabul etti! 
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    Yine MBC'nin haberine göre Arjantinli golcü, Suudi Arabistan'tan gelen bu teklifle sezonda 20 milyon Euro kazanacak.
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! Talisca ve Dembele!

    PSG'nin Icardi'yi Al Tawoon'a kiralayacağı ifade edilirken sözleşme bitişinin ardından ise Arjantinli yıldızın bonservisinin Suudi ekibine geçeceği bilgileri paylaşıldı.

     

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