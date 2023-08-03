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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray tur atlarsa rakibi kim, hangi takım olacak? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray tur atlarsa rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray'ın rakibi...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Zalgiri Vilnius karşısında 2. ön eleme turuna çıkacak Galatasaray, rakibini mağlup ettiği her türlü skorda tur atlayan taraf olacak. Cimbom'un bir üst tura yükselmesi halinde karşılaşacağı rakibi de belli oldu. İşte, Galatasaray'ın tur atladığı takdirde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rakibi ve karşılaşmaların tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 00:23
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        Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı için beklenen tarih geldi çattı. Bu akşam saat 21:00'da oynanacak zorlu mücadelede sarı kırmızılar, tur atlamayı başardığı takdirde adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak. İşte, Cimbom'un bir sonraki turdaki rakibi ve karşılaşmaların tarihleri...

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        GALATASARAY'IN TUR ATLAMASI HALİNDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU!

        Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde rakibi; Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'ı safdışı bırakan Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ekibi oldu.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 9-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

        Söz konusu turda ilk maçın ev sahipleri ise henüz belli olmadı.

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        GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray Zalgiris Vilnius mücadelesi D Smart ve D-Smart Go'dan canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY'IN ZALGIRIS VILNIUS MAÇI MUHTEMEL 11'İ

        Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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