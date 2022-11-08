Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Galatasaray ile Yeşilyurt Ofspor karşı karşıya geliyor.
STAT: Nef Stadyumu
SAAT: 21.00
HAKEM: Cihan Aydın
YAYIN: A Spor
GALATASARAY: Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mata, Yunus, Seferovic, Gomis
YEDEKLER: Jankat, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Emin Bayram, Baran Demiroğlu, Özgür Baran Aksaka, Ali Turan Bülbül, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
YEŞİLYURT OFSPOR: Burak Sarı, Bora Ulu, Ali Osman, Hamza, Oktay, Fatih Mert, Vedat, Muhammet Serdar, Mustafa Emin, Ahmet
YEDEKLER: Bilal, Ömer, Gökdeniz, Taha Erdem, Muhammed Furkan, Sertan, Göktuğ
TEKNİK DİREKTÖR: Tolgay Kerimoğlu
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışına tutunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmeyi hedefliyor.
4. tur maçında 3. Lig ekibi Yeşilyurt Ofspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, sürprize izin vermek istemiyor. Ofspor ise güçlü rakibini devirip sükse yapma peşinde...
3. TURDA KASTAMONU'YA GOL YAĞDIRDI
Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.
KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM G.SARAY
Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.
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