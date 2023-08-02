Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı D Smart'tan nasıl izlenir? D Smart üyelik ücreti...
Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. tur rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. İşte, mücadelenin yayıncı kuruluşu olan D Smart'tan maçın nasıl izlenebileceğine dair bilgiler ve güncel D Smart üyelik ücreti hakkında detaylar...
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile bu akşam 2. ön eleme rövanş mücadelesine çıkıyor. D Smart Go'dan yayınlanacak maçın nasıl izleneceği gündem olmuş durumda. D Smart Go'da film dizi paketi ve mega paket olmak üzere iki ayrı paket bulunuyor. İşte, detaylar...
GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NASIL İZLENİR?
Galatasaray Zalgiris Vilnius maçını izlemek için D Smart Go'nun yıllık 179 ila 199 lira arasından değişen üyelik paketlerinden birine sahip olmak gerekiyor.
GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.
GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. 500 ile 9.000 lira arasında değişen bilet fiyatlarına ilişkin Galatasaray'ın resmi açıklaması şöyle;
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo