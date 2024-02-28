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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:55
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        Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

        RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak.

        Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

        Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor-RAMS Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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        Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

        Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçı kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

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