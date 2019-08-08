Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un dün gece tanıttığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 10’nun ardından, 2 yıl önce yayınladığı bir videoyu sessiz sedasız kaldırdığı ortaya çıktı.

Samsung, resmi YouTube hesabından Kasım 2017’de yayınladığı bir video ile Apple’ın o tarihlerde satışa sunduğu iPhone X modeline gönderme yapmıştı. Galaxy Note ve Galaxy S serisi modellerle iPhone modellerini kullananların yapabildikleri ve yapamadıklarına dikkat çekilen videoda özellikle yeni iPhone’da kulaklık girişi bulunmamasının tüketicilerde yarattığı hayal kırıklığın altını çiziliyordu.

Videoda müzik dinleyen bir kullanıcının kulaklığını iPhone'a takıp aynı anda şarj etmek için iki uçlu bir 'dongle' kullannmak zorunda kalmasında duyduğu memnuniyetsizliğinin altı çiziliyordu.

Ancak dün tanıtılan Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ ile akıllı telefon pazarında Apple’ın ardından Huawei gibi önde gelen markaların birer birer geçtiği modaya samsung da uydu. Güney Koreli şirket, Galaxy Note 10 modelleri ile birlikte ilk kez bir akıllı telefonunda kulaklık girişine yer vermekten vazgeçti.

İŞTE O VİDEO

3.5 mm’lik ses konektörü olmadan piyasa sürülen Galaxy Note 10’da kulaklık bağlantısı, cihazın şarj edilmesi için de kullanılan USB-C girişi üzerinden yapılabiliyor veya kablosuz kulaklıklar ile kullanılabiliyor.

Apple’ı 2 yıl önce yayınladığı video ile eleştiren Samsung, kulaklık girişini kaldırarak batarya kapasitesinde yaklaşık 100 mAh’lik bir artış sağladıklarını duyurdu.

Akıllı telefon pazarındaki bu kulaklık girişi değişimine, Galaxy Note 10 serisi ile ayak uyduran Samsung, 2 yıl önce “Samsung Galaxy: Growing Up” başlığıyla yayınladığı videoyu YouTube’tan kaldırdı. Şirketin Malezya biriminin YouTube hesabında ise bu videonun halen (şimdilik) yayınlanmaya devam ettiği gözlendi.