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İran’ın Galler galibiyeti sonrası halk sevinç gösterisinde bulundu

İran'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini Galler karşısında alması ülkede de büyük yankı buldu. Halk 3 puanı sokaklara dökülerek kutladı

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  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    İran Milli Takımı'nın Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası maçında Galler karşısında aldığı galibiyetin ardından ülkenin birçok şehrinde sevinç gösterileri düzenlendi.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Başkent Tahran’da 5 ayrı noktada sinevizyonla halka açık maç izletilirken gollerden sonra izleyiciler ayağa fırlayarak birbiriyle sevincini paylaştı.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Maç bitiminin ardından arabalarla konvoy yapıp korna çalarak sevinç gösterisinde bulunan halk meydanlarda buluşarak marşlar okuyup sloganlar attı.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Başkent Tahran’ın Veliasr Caddesi ve Veliasr Meydanı'nda buluşan İranlılar ellerindeki bayraklarla galibiyet coşkusunu paylaşırken sosyal medyada yer alan görüntülere göre, ülkenin birçok şehrinde aynı sevincin paylaşıldığı görüldü.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoların da etkisiyle İngiltere maçında çok dağınık bir görüntü sergileyen İran, Galler'e karşı baskılı ve istekli oyunuyla dikkat çekti.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Maçın ilk tehlikeli pozisyonu 12. dakikada Galler'den geldi. Roberts'in sağ taraftan ortaladığı topa ceza alanı içinde Moore ayak koydu ancak kaleci Hosseini gole izin vermedi.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Tempolu oynamalarına rağmen aradıkları boşlukları bulamayan iki takım, soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    İran, ikinci yarıya adeta direkleri döverek başladı. Bayer Leverkusen forması giyen Azmoun'un 51. dakikadaki şutu atak yönüne göre sağ direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Gholizadeh'ın şutunda bu kez sol direkt gole izin vermedi.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Galler'i ileride karşılaşan ve rakip yarı alana yüklenen İran, 73. dakikada Ezzatolahi'nin yerden şutunda bir kez daha gole yaklaştı ancak kaleci Hennessey son anda topu kornere çeldi.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Düşünceli bir şekilde saha kenarında bir sağa bir sola yürüyen teknik direktör Carlos Queiroz'un bulunduğu yarı alanda baskısını son dakikaya kadar sürdüren İran, bunun meyvesini aldı.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    90+8. dakikada Galler savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cheshmi, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Beraberliği yakalamak için ileriye çıkan Galler'in savunmasındaki boşluklar İran'a ikinci golü getirdi. Sol taraftan gelişen atakta Taremi'nin pasıyla ceza alına giren Rezaeian, 90+11. dakikada kaleci Ward'ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Karşılaşmayı 2-0 kazanan İran, bu galibiyetin ardından puanını 3'e çıkardı. Galler ise 1 puanda kaldı.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    İlk maçı İngiltere'ye 6-2 gibi farklı bir skorla kaybeden İran, Galler galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte birbirine sarılan futbolcular, tribünleri baştan başa gezerek sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    PROTESTOLAR SÜRDÜ

    2002 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler ile karşı karşıya gelen İran'da taraftarların, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoları sürdü.

     
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Karşılaşmaya ev sahipliği yapan Ahmed bin Ali Stadı'nın dışında yerel müzikleriyle dans eden İranlı futbolseverler, "kadınların yaşamına özgürlük" yazan pankart ve tişörtlerin yanı sıra Mahsa Emini'nin 22 yaşında hayatını kaybetmesine atıfla üzerinde Emini'nin adı yazan 22 numaralı formayla tribündeki yerini aldı. 
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Bazı taraftarlar, yüzlerinde gözyaşını simgeleyen boyalarla protestolara katıldı.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    İran Milli Takımı futbolcuları ise ilk maçın aksine bu kez seremonide ülkelerinin milli marşlarını okudu.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

    Ülke milli marşı sırasında, stattaki dev ekranlara gözyaşlarını tutamayan çok sayıda İranlı sporsever yansıdı.
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü
  • Galler galibiyeti İran'a yaradı! Halk sokaklara döküldü

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