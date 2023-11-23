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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA'dan 36.1 milyon euroluk enerji finansmanı - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA'dan 36.1 milyon euroluk enerji finansmanı

        Garanti BBVA'dan rüzgâr enerjisi finansmanındaki payını artırmaya yönelik bir hamle geldi. Yapılan açıklamaya göre, banka Dost Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. bünyesindeki Galatya Enerji Üretim A.Ş. ile Işıklar Rüzgâr Enerjisi Santrali yatırımı için 36.1 milyon euro tutarında finansman sözleşmesi imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:05
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        Garanti BBVA'dan 36.1 milyon euroluk enerji finansmanı
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        Garanti BBVA, Dost Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. bünyesindeki Galatya Enerji Üretim A.Ş. ile Işıklar Rüzgâr Enerjisi Santrali yatırımı için 36.1 milyon euro tutarında finansman sözleşmesi imzaladı.

        Projede 5.9 MW büyüklüğündeki türbinlerle beraber 118 metre kule uzunluğuna ve 80 metre kanatlara sahip 6.8 MW’lık rüzgar türbinleri kullanılacak.

        Türbinlerin toplam yüksekliği kanatlarıyla birlikte 200 metreye yaklaşacak. Bu yatırımla beraber Garanti BBVA’nın Dost Enerji bünyesinde finansman sağladığı rüzgâr enerjisi projelerinin kurulu gücü 185 MW’tan 235 MW’a ulaşacak.

        Yapılan açıklamaya göre, toplam yatırım tutarı 250 milyon euroyu aşan projelerle yılda 825 milyon kWh’lik yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi gerçekleşecek ve yaklaşık 250 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca, yılda toplam 400 bin tonun üzerinde karbon salımı engellenecek.

        Finansmanla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Müdürlüğünün enerji projeleri özelinde uzmanlaşmış ekibinin yürüttüğü işlemler kapsamında bankamızın Türkiye’deki rüzgâr enerjisi santrallerinin finansmanındaki pazar payı yüzde 25’i aştı. 2014 yılından beri proje finansmanı faaliyetlerimiz kapsamında elektrik üretimi yatırımlarına sağladığımız finansman tutarının tamamını yenilenebilir enerji yatırımlarına yönlendirdik. Işıklar Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin finansmanı ile Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin artmasına katkı yapacağımız için mutluyuz" diye konuştu.

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