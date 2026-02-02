Garanti BBVA Emeklilik'ten 'Sağlıklı Yaşa' etkinliği

Garanti BBVA Emeklilik'in 2025 yılı boyunca spor, meditasyon, sağlıklı beslenme gibi alanlarda birçok farklı etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca; Garanti BBVA Emeklilik müşterilerinin, Sağlıklı Yaşa programı kapsamında sunulan, iyi yaşam odaklı çeşitli içerik ve avantajlardan indirimli veya ücretsiz olarak faydalandığı kaydedildi.

Hayata geçtiği günden beri 70.000’i aşkın Garanti BBVA Emeklilik müşterisinin Sağlıklı Yaşa dünyasından faydalandığı ifade edildi. Program, sürdürülebilir sağlıklı yaşam için ipuçlarının yanı sıra hem ruhsal hem fiziksel sağlığa olumlu katkı sağlayacak hizmetler sunuyor.

Garanti BBVA Emeklilik 2025 yılında Sağlıklı Yaşa kapsamında gerçekleştirdiği ücretsiz fiziksel etkinliklerde 500’e yakın müşterisini ağırladı. Yıl boyunca farklı şehirlerde ve mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklerle, katılımcılara sağlıklı yaşamı destekleyen bir deneyim sunuldu.

Sağlıklı Yaşa programının, yıl boyunca ele aldığı farklı temalarla sağlığın yalnızca fiziksel değil; zihinsel ve duygusal boyutlarına da odaklanan içerikler sunduğu belirtildi.